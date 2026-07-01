Подборка красивых открыток с днем свадьбы и поздравлений в прозе и стихах

* С днем свадьбы! Пусть ваша жизнь будет такой же легкой, как ваши улыбки сегодня, а союз — таким же крепким, как ваши объятия. Пусть каждый день начинается с любви, продолжается взаимной заботой и заканчивается ощущением абсолютного счастья рядом друг с другом!