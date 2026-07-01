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Планировала продать: в Гусеве задержали женщину, укравшую телефон у отдыхающего в баре

Подозреваемой грозит до 5 лет колонии.

Источник: Клопс.ru

В Гусеве задержали женщину, которая похитила мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей у отдыхающего в баре мужчины. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 32‑летний житель Гусева. Он рассказал, что оставил телефон на столике без присмотра, а вернувшись, обнаружил пропажу.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Ею оказалась 34‑летняя местная жительница, ранее судимая за аналогичные преступления. По данным полиции, женщина планировала продать похищенный гаджет, однако была задержана и доставлена в отдел. Телефон изъят.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

В Пионерском полицейские установили и задержали мужчину, который дважды украл дорогостоящий алкоголь из сетевого магазина.