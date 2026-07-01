Планировала продать: в Гусеве задержали женщину, укравшую телефон у отдыхающего в баре

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Ею оказалась 34‑летняя местная жительница, ранее судимая за аналогичные преступления. По данным полиции, женщина планировала продать похищенный гаджет, однако была задержана и доставлена в отдел. Телефон изъят.