В Красноярске стартовал окружной форум классных руководителей Сибирского федерального округа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске открылся окружной форум классных руководителей Сибирского федерального округа. В национальном центре «Россия» собрались 200 педагогов из всех регионов Сибири, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы воспитания и познакомиться с лучшими образовательными практиками.
В течение нескольких дней участникам предстоит работа на методических площадках, участие в мастер-классах и обсуждение ключевых вызовов современного воспитания.
В центре внимания стоят вопросы профилактики деструктивных проявлений среди учащихся, эстетического воспитания, профориентации, развития добровольчества и краеведческой деятельности. Также в программе запланирован марафон успешных воспитательных практик.
В министерстве образования края отмечают, что классное руководство сегодня является не просто профессиональной обязанностью, а важнейшей миссией в системе образования, от которой во многом зависит развитие личности и формирование гражданских ценностей у подрастающего поколения.
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