Под Воронежем на москвича завели уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому

По данным следствия, 17 июня в кабинете врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Новохоперскому району мужчина пытался избежать административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Чтобы дело не передали в суд, он предложил полицейскому 100 тысяч рублей, положив деньги на стол.