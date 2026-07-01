Больше 30 наркограффити убрали с улиц Новочеркасска

В Новочеркасске ликвидировали свыше 30 надписей, содержащих пропаганду наркотиков. Об этом сообщили в городской администрации.
Работы по удалению незаконной рекламы выполнили специалисты муниципальной инспекции совместно с представителями управляющих компаний.
В администрации подчеркнули, что подобные мероприятия — элемент системной профилактики наркомании. Устранение рекламных надписей помогает снизить риск негативного воздействия на молодёжь и подростков.
Активную роль в борьбе с распространением запрещённой информации играют и сами жители: новочеркасцы участвуют в антинаркотических рейдах и помогают очищать улицы — благодаря их вовлечённости удаётся убирать сотни подобных надписей.