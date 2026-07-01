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Больше 30 наркограффити убрали с улиц Новочеркасска

Об этом рассказали в городской администрации.

В Новочеркасске ликвидировали свыше 30 надписей, содержащих пропаганду наркотиков. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы по удалению незаконной рекламы выполнили специалисты муниципальной инспекции совместно с представителями управляющих компаний.

В администрации подчеркнули, что подобные мероприятия — элемент системной профилактики наркомании. Устранение рекламных надписей помогает снизить риск негативного воздействия на молодёжь и подростков.

Активную роль в борьбе с распространением запрещённой информации играют и сами жители: новочеркасцы участвуют в антинаркотических рейдах и помогают очищать улицы — благодаря их вовлечённости удаётся убирать сотни подобных надписей.