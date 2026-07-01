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Клубничную Луну заметили жители Ростова и области в конце июня

Жители Дона рассказали в соцсетях о необычном цвете Луны.

Источник: Комсомольская правда

Клубничную Луну заметили жители Ростова-на-Дону и области. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях.

Интернет-пользователи отметили красоту астрономического явления, но необычный цвет и вид спутника Земли вызвали споры. В частности, Луну предложили назвать не клубничной, а жерделовой.

На одном из астрономических порталов говорится, что клубничная Луна — это июньское полнолуние, первое после прошедшего солнцестояния. Явление прогнозировали в ночь с 29 на 30 июня. Обычно в такой период Луна может быть золотистой, оранжевой или красноватой. Следующая клубничная Луна ожидается 19 июня 2027 года.

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