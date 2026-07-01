Клубничную Луну заметили жители Ростова и области в конце июня

На одном из астрономических порталов говорится, что клубничная Луна — это июньское полнолуние, первое после прошедшего солнцестояния. Явление прогнозировали в ночь с 29 на 30 июня. Обычно в такой период Луна может быть золотистой, оранжевой или красноватой. Следующая клубничная Луна ожидается 19 июня 2027 года.