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В Тыве высадили лес на площади почти 4,5 гектара

Там укоренили около 10 тысяч молодых сосен.

Источник: Национальные проекты России

Лесовосстановительные работы провели в Республике Тыва на площади почти 4,5 га по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.

На новых участках уже высажено около 10 тыс. саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Все операции проводились вручную в строгие агротехнические сроки и в полном соответствии с утвержденным проектом.

Процесс восстановления леса не ограничивается только посадкой. Законодательство предусматривает обязательный трехлетний агротехнический уход за высаженными деревьями основных пород. Системный уход и сохранение лесных экосистем играют ключевую роль в поддержании экологического баланса и обеспечивают устойчивое развитие природного потенциала региона.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.