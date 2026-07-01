В Тыве высадили лес на площади почти 4,5 гектара

Лесовосстановительные работы провели в Республике Тыва на площади почти 4,5 га по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
На новых участках уже высажено около 10 тыс. саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Все операции проводились вручную в строгие агротехнические сроки и в полном соответствии с утвержденным проектом.
Процесс восстановления леса не ограничивается только посадкой. Законодательство предусматривает обязательный трехлетний агротехнический уход за высаженными деревьями основных пород. Системный уход и сохранение лесных экосистем играют ключевую роль в поддержании экологического баланса и обеспечивают устойчивое развитие природного потенциала региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.