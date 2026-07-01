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Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина покинула пост

Оксана Козлитина покинула пост министра строительства Белгородской области с 1 июля. Об этом сообщило издание «Фонарь» со ссылкой на приемную чиновницы. Собеседники «Ъ-Черноземье» подтвердили отставку министра.

Источник: Коммерсантъ

Оксана Козлитина покинула пост министра строительства Белгородской области с 1 июля. Об этом сообщило издание «Фонарь» со ссылкой на приемную чиновницы. Собеседники «Ъ-Черноземье» подтвердили отставку министра.

Госпожа Козлитина занимала пост министра с октября 2022 года. До этого она работала замминистра, а также перед реформой облправительства трудилась на посту заместителя руководителя департамента строительства.

Летом прошлого года региональное управление МВД инициировало у нее обыски по уголовному делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Тогда суды не разрешили их проводить.