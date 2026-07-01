Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина покинула пост

Летом прошлого года региональное управление МВД инициировало у нее обыски по уголовному делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Тогда суды не разрешили их проводить.