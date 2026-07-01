Стартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по ИИ для школьников

Тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для школьников 8−11-х классов и иностранных обучающихся стартовал в соответствии с задачами нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Тема интеллектуального соревнования в этом году — «Космос», сообщили в Минпросвещения РФ.
«Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту — важный инструмент поддержки школьников и развития системы подготовки кадров для экономики будущего. Сегодня технологии ИИ — неотъемлемая часть науки, промышленности, образования и государственного управления, поэтому необходимо создавать условия, в которых учащиеся могут углубленно изучать это направление и применять свои знания на практике. Важно, что наряду с соревнованием развивается и образовательная экосистема. Школьники получают доступ к современным программам подготовки, педагоги — к новым возможностям повышения квалификации», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Основные этапы состязания пройдут осенью. Отборочный этап начнется 21 сентября 2026 года. Зарегистрироваться на участие в олимпиаде и пройти ее этапы можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.