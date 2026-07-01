Стартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по ИИ для школьников

«Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту — важный инструмент поддержки школьников и развития системы подготовки кадров для экономики будущего. Сегодня технологии ИИ — неотъемлемая часть науки, промышленности, образования и государственного управления, поэтому необходимо создавать условия, в которых учащиеся могут углубленно изучать это направление и применять свои знания на практике. Важно, что наряду с соревнованием развивается и образовательная экосистема. Школьники получают доступ к современным программам подготовки, педагоги — к новым возможностям повышения квалификации», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.