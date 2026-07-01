В России начали показывать мультфильм Pixar «История игрушек 5»

Большого интереса — да и вообще сильных чувств — все это не вызывает изначально, и в самом кинозале революции тоже не случается. Пятый фильм не назовешь ни плохим, ни хорошим — так, симпатичным. Да, в Pixar до сих пор умеют цеплять нужные струнки души и выжимать из зрителя струйки искренних слез, тем более что в нынешнем случае этим занимались большие профессионалы вроде Эндрю Стэнтона («В поисках Немо», «ВАЛЛ-И»), который стоял у истоков Pixar и приложил руку ко всем «Историям игрушек», но только сейчас — впервые за всю 30-летнюю историю франшизы — поработал над ней как режиссер. Однако прежней «пиксаровской» магии во всем этом почти не ощущается — и, есть подозрение, дело совсем не в отсутствии другого ветерана Pixar Джона Лассетера, покинувшего студию в 2018 году после обвинений в домогательствах.