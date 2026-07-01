Врач рассказал, как часто нужно проверять зрение после 50 лет

Также он предупредил, что глаукома долго остается незаметной и может не давать симптомов на ранних стадиях, поэтому ее важно выявлять вовремя. «Потому что глаукома — это тихий вор зрения. На ранних стадиях человек не понимает, что у него что-то не так с глазами, а потом, к сожалению, может быть очень поздно», — заключил врач.