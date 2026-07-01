Врач рассказал, как часто нужно проверять зрение после 50 лет

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Людям после 50 лет стоит проверять глаза у офтальмолога каждые полгода, особенно при наследственной предрасположенности, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Алексей Егоров.
«Мониторинг глазной патологии — это очень важная и правильная задача. Любой человек возраста 50+ хотя бы раз в полгода должен показаться офтальмологу. И это обязательно нужно делать, особенно если есть не очень хороший семейный анамнез», — сказал Егоров в беседе с 360.ru.
По словам врача, катаракта стала чаще встречаться у пациентов среднего возраста — он наблюдал случаи с приобретенной катарактой уже в 42−43 года. В таких случаях операция назначается однозначно, отметил Егоров.
Также он предупредил, что глаукома долго остается незаметной и может не давать симптомов на ранних стадиях, поэтому ее важно выявлять вовремя. «Потому что глаукома — это тихий вор зрения. На ранних стадиях человек не понимает, что у него что-то не так с глазами, а потом, к сожалению, может быть очень поздно», — заключил врач.