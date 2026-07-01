Выпускница школы № 144 стала первой двухсотбалльницей ЕГЭ в Красноярске

В Красноярске появилась первая в этом году двухсотбалльница по ЕГЭ. Выпускница школы № 144 Анастасия Сучкова набрала максимальные 100 баллов по химии и биологии, сообщают gornovosti.ru.
Её результат стал уникальным: в 2024 и 2025 годах в городе не было стобалльников по биологии, а девушка вошла в число первых, получивших высший балл сразу по двум естественно-научным предметам.
Как рассказала Анастасия журналистам издания, путь к успеху начался после девятого класса, когда она решила поступать в медицинский вуз и перешла в профильный химико-биологический класс. Ради учёбы девушка даже оставила танцы, которым посвятила девять лет.
К химии выпускницу готовила учитель Елена Молчанова — без репетиторов и дополнительных курсов, только школьные занятия. Занимались даже летом без каникул. Биологию девушка изучала с Вероникой Ждановой и дополнительно в онлайн-школе.
По химии Анастасия почти не сомневалась в результате, а вот биология заставила поволноваться. Однако задания оказались знакомыми — сказались многочисленные тренировки.
Секрет успеха, по словам выпускницы, — в упорстве и любви к учёбе. «Даже когда кажется, что всё знаешь, нужно продолжать работать», — отметила она.
Сейчас Анастасия планирует поступать в медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге и мечтает стать врачом-эндокринологом. Будущим выпускникам она советует верить в себя и не бояться трудностей.