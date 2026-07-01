Группа из 11 туристов застряла посреди размытой дороги в Башкирии

Туристы остановились у реки Карагайлы на обед, однако вскоре начался сильный ливень с градом. После остановки участники поездки сели в автобус Iveco и попытались продолжить путь, но из-за размытого участка дороги транспортное средство застряло в грязи.
За помощью люди обратились к экскурсоводу, которая накануне проводила для них экскурсию в художественной мастерской. Она передала информацию в систему 112.
На место выехали спасатели, которые эвакуировали из автобуса 11 человек, в том числе восьмерых детей. После того как автобус удалось извлечь из грязи, группа продолжила путь в сторону Магнитогорска.