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Группа из 11 туристов застряла посреди размытой дороги в Башкирии

В экстренные службы обратилась группа из Новосибирска в составе 11 человек, отправившаяся в поездку по Южному Уралу. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Туристы остановились у реки Карагайлы на обед, однако вскоре начался сильный ливень с градом. После остановки участники поездки сели в автобус Iveco и попытались продолжить путь, но из-за размытого участка дороги транспортное средство застряло в грязи.

За помощью люди обратились к экскурсоводу, которая накануне проводила для них экскурсию в художественной мастерской. Она передала информацию в систему 112.

На место выехали спасатели, которые эвакуировали из автобуса 11 человек, в том числе восьмерых детей. После того как автобус удалось извлечь из грязи, группа продолжила путь в сторону Магнитогорска.