В Красноярске юные футболисты во время матча убежали с поля из-за града

Матч юниорского первенства Сибири по футболу на стадионе «Рассвет» в Красноярске пришлось прервать меньше чем за минуту до перерыва — юные спортсмены убежали с поля из-за мощного града и ливня. Про прерванную игру между командами Хакасии и Тувы рассказали наши коллеги с сайта «Горновости».
Стихия хлынула в тот момент, когда футболисты доигрывали первый тайм. Этот момент попал на камеру: судя по кадрам, растерянные игроки вместе с арбитром спасались от непогоды в раздевалке.
«Мы тоже будем прятаться, потому что это уже какая-то катастрофа, а не погода», — слышен голос комментатора.
Когда все стихло, команды доиграли матч. Победили футболисты из Тувы — 3:1.
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