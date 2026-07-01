В Красноярске юные футболисты во время матча убежали с поля из-за града

Матч юниорского первенства Сибири по футболу на стадионе «Рассвет» в Красноярске пришлось прервать меньше чем за минуту до перерыва — юные спортсмены убежали с поля из-за мощного града и ливня. Про прерванную игру между командами Хакасии и Тувы рассказали наши коллеги с сайта «Горновости».