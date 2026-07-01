Новое отделение МФЦ открылось в Большом Мурашкине

«Суммарно отделение МФЦ Большемурашкинского округа предоставляет 268 услуг — от федеральных до муниципальных. Здесь также можно распечатать документы, поступившие в личный кабинет заявителя на “Госуслугах” от тех или иных ведомств, и заверить их у специалистов. Мы прикладываем множество усилий, чтобы обращение в МФЦ было предельно простым и эффективным для нижегородцев. Для этого у нас в регионе действует центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, задача которого — избавление от избыточных требований. Теперь благодаря работе центра многие документы, которые ранее требовались с заявителя, ведомства запрашивают друг у друга самостоятельно. Таким образом оптимизировано уже 35 услуг», — рассказала директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.