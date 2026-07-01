Новое отделение МФЦ открылось в Большом Мурашкине

Новое отделение МФЦ открылось в поселке Большое Мурашкино по адресу: ул. Свободы, д. 39.
Для посетителей работают пять окон, также в отделении есть детский уголок и зона пользовательского сопровождения. В этой зоне сотрудники МФЦ могут оказать необходимую помощь посетителям в работе с порталом «Госуслуги», даже если возникший вопрос не находится в ведении центра.
«Нижегородская сеть МФЦ уже признана лучшей в стране по итогам всероссийского конкурса, и мы понимаем, как важно удерживать такой высокий стандарт во всех муниципалитетах региона. Регион активно работает над тем, чтобы все жители быстро, качественно и удобно получали любые госуслуги. Этому служат и цифровые инструменты, внедренные в работу МФЦ. Среди них — автоматизированный голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, снимающий нагрузку с операторов, чат-бот с ИИ-ассистентом, помогающий заявителям, и аналитика речи на основе ИИ для анализа работы как автоматизированных помощников, так и сотрудников», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Прежде большемурашкинское отделение МФЦ находилось по адресу: ул. Красная Горка, д. 3 — прием заявителей оно больше не осуществляет. Новый МФЦ открыт в здании, которое было построено специально для этих целей. Помещение оснащено необходимым оборудованием, в нем создана навигация с помощью напольного покрытия для маломобильных категорий граждан, установлена система усиления слуха, оснащены детский уголок и удобная комната отдыха для самих сотрудников.
«Суммарно отделение МФЦ Большемурашкинского округа предоставляет 268 услуг — от федеральных до муниципальных. Здесь также можно распечатать документы, поступившие в личный кабинет заявителя на “Госуслугах” от тех или иных ведомств, и заверить их у специалистов. Мы прикладываем множество усилий, чтобы обращение в МФЦ было предельно простым и эффективным для нижегородцев. Для этого у нас в регионе действует центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, задача которого — избавление от избыточных требований. Теперь благодаря работе центра многие документы, которые ранее требовались с заявителя, ведомства запрашивают друг у друга самостоятельно. Таким образом оптимизировано уже 35 услуг», — рассказала директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.
Среди самых востребованных госуслуг в Большемурашкинском округе — предоставление ежегодной семейной выплаты гражданам РФ, имеющим двух и более детей; прием уведомления о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по транспортному налогу; легализация российских и иностранных официальных документов.
Глава Большемурашкинского муниципального округа Николай Беляков подчеркнул, что развитие МФЦ — это не просто техническая модернизация, а инвестиция в качество жизни граждан. Новое отделение работает по следующему графику: понедельник — среда, пятница — с 08:00 до 17:00, четверг — с 08:00 до 20:00, по субботам — с 08:00 до 13:30. Каждый последний четверг месяца прием граждан ведется с 09:00 до 20:00.
Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: www.umfc-no.ru.
Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru либо позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422 14 21.