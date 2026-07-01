Сомнолог объяснил, почему не нужно спать в повседневной одежде

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сон в повседневной одежде нарушает терморегуляцию и мешает телу расслабиться, из-за чего ночной отдых становится поверхностным и не приносит сил, предупредил врач-сомнолог Павел Кудинов.
«Если нам что-то мешает, глубокие стадии сна не достигаются. В результате головной мозг — который, вопреки ощущениям, не спит, а продолжает работать — не завершает необходимые процессы. Соответственно, качество сна страдает», — сказал Кудинов aif.ru.
По словам врача, повседневные вещи часто оказываются тесными и сдавливают тело, а также мешают поддерживать оптимальную температуру, что недопустимо во время отдыха. Для сна стоит использовать специальную одежду — пижамы или ночные рубашки, а уличную или домашнюю одежду перед сном стоит снимать, порекомендовал Кудинов.
«Неподходящая, слишком плотная или синтетическая одежда мешает телу поддерживать оптимальную температуру, что также становится препятствием для полноценного и глубокого отдыха», — заключил сомнолог.