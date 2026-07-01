Сомнолог объяснил, почему не нужно спать в повседневной одежде

По словам врача, повседневные вещи часто оказываются тесными и сдавливают тело, а также мешают поддерживать оптимальную температуру, что недопустимо во время отдыха. Для сна стоит использовать специальную одежду — пижамы или ночные рубашки, а уличную или домашнюю одежду перед сном стоит снимать, порекомендовал Кудинов.