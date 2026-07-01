С ТД «Донские угли» кредиторы требуют 300 млн рублей

Временный управляющий Рустем Нурмухаметов уведомил о получении требований кредиторов ООО «Торговый дом Донские угли» на 300 млн руб. В отношении угольной компании введена процедура наблюдения. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Заявления о включении в реестр требований кредиторов должника подали ФГКУ «Военизированная горноспасательная часть Луганской Народной Республики» (291,4 млн руб.) и ООО «Черноморнефтегаз» (8,9 млн руб.).
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», власти ЛНР прекратили договор аренды трех угольных шахт с ростовской компанией «Торговый дом Донские угли» в начале 2026 года из-за систематического невыполнения обязательств арендатором. Расторжению подлежали соглашения по шахтам «Красный партизан», «Должанская-Капитальная» и «Суходольская-Восточная».
Позже Арбитражный суд ЛНР принял к производству заявление ГУП «Главное управление реструктуризации шахт» о взыскании с ростовкой угольной компании на 1,1 млрд руб. за невозврат ссуды.
Процедура наблюдения в отношении ООО «Торговый дом “Донские угли” была введена 23 апреля 2026 жгода.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Донские угли» зарегистрировали в Ростове-на-Дону в 2020 году. Основное направление деятельности — добыча и обогащение угля и антрацита. Генеральный директор — Владимир Зеленец, бенефициары — Олег Князев и Виталий Донченко. В 2025 году выручка предприятия выросла на 40% — до 3,7 млрд руб. при этом чистый убыток составил 11,2 млрд руб.