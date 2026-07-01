С ТД «Донские угли» кредиторы требуют 300 млн рублей

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Донские угли» зарегистрировали в Ростове-на-Дону в 2020 году. Основное направление деятельности — добыча и обогащение угля и антрацита. Генеральный директор — Владимир Зеленец, бенефициары — Олег Князев и Виталий Донченко. В 2025 году выручка предприятия выросла на 40% — до 3,7 млрд руб. при этом чистый убыток составил 11,2 млрд руб.