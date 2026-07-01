В Республике Алтай начались исследования в области геномной селекции

Специалисты приступили к сбору и анализу данных, которые лягут в основу оценки племенной ценности животных. Геномная селекция позволяет заглянуть в «код» каждого животного, чтобы уже на ранних стадиях выявить носителей лучших продуктивных качеств. Исследования проводятся для улучшения генофонда местных популяций мясного скота, ускорения генетического прогресса в стадах, а также для повышения прибыльности каждого животного за счет выращивания более продуктивных и устойчивых особей.