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В Республике Алтай начались исследования в области геномной селекции

Специалисты приступили к сбору и анализу данных, которые лягут в основу оценки племенной ценности животных.

Источник: Национальные проекты России

Исследования молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности стартовали в Республике Алтай по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Специалисты приступили к сбору и анализу данных, которые лягут в основу оценки племенной ценности животных. Геномная селекция позволяет заглянуть в «код» каждого животного, чтобы уже на ранних стадиях выявить носителей лучших продуктивных качеств. Исследования проводятся для улучшения генофонда местных популяций мясного скота, ускорения генетического прогресса в стадах, а также для повышения прибыльности каждого животного за счет выращивания более продуктивных и устойчивых особей.

Развитие генетического потенциала скота — вклад в продовольственную безопасность страны и будущее животноводства Горного Алтая. Это важный шаг к внедрению передовых биотехнологий в реальный сектор экономики региона.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.