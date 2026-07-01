В Республике Алтай начались исследования в области геномной селекции

Исследования молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности стартовали в Республике Алтай по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Специалисты приступили к сбору и анализу данных, которые лягут в основу оценки племенной ценности животных. Геномная селекция позволяет заглянуть в «код» каждого животного, чтобы уже на ранних стадиях выявить носителей лучших продуктивных качеств. Исследования проводятся для улучшения генофонда местных популяций мясного скота, ускорения генетического прогресса в стадах, а также для повышения прибыльности каждого животного за счет выращивания более продуктивных и устойчивых особей.
Развитие генетического потенциала скота — вклад в продовольственную безопасность страны и будущее животноводства Горного Алтая. Это важный шаг к внедрению передовых биотехнологий в реальный сектор экономики региона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.