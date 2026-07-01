В Красноярске открылась фотовыставка «Надёжные люди»

На выставке представлены герои из разных регионов. Например, можно увидеть, как энергетик Кузбасса устанавливает птицезащитные устройства на анкерной опоре высотой с 9-этажный дом. Такие работы обычно проводят далеко за городом, поэтому их мало кто замечает. Птицезащитные устройства не только защищают сети от технологических нарушений, но и несут важную экологическую функцию — спасают пернатых, в том числе редких, краснокнижных, от поражения электрическим током.