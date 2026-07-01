На Дону появился четвертый трехсотбалльник по результатам ЕГЭ

30 июня в рамках рабочей поездки по Ростовской области заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко посетила Донской педагогический колледж в Ростове‑на‑Дону. В поездке также участвовали заместитель губернатора региона Андрей Фатеев и министр образования области Виктория Чернышова.
Представители власти осмотрели учебную инфраструктуру колледжа — лаборатории, библиотеки, а также площадки, где будет проходить региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Вожатская деятельность».
По итогам осмотра Виктория Абрамченко встретилась с выпускниками, показавшими высокие результаты на ЕГЭ. В частности, на встрече присутствовал Артём Назарян из ростовского лицея КЭО — он вошёл в число мультибалльников региона, получив высокие баллы по истории, обществознанию и английскому языку.
Абрамченко отметила важность поддержки мотивации школьников: по словам выпускников, главный секрет успешной подготовки — выбирать для сдачи те предметы, которые действительно интересны. Задача государства, подчеркнула зампред Госдумы, — создавать условия для развития талантов в вузах и на реальных проектах.
Заместитель губернатора Андрей Фатеев обратил внимание на растущий интерес выпускников к технологичным направлениям — профильной математике, физике, химии и информатике. По его данным, в Ростовской области около 40% выпускников набрали свыше 80 баллов по предметам, а всего ЕГЭ сдали 16,5 тысячи человек. При этом физику выбрали более 3 тысяч школьников, обществознание — свыше 6 тысяч.