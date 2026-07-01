На Дону появился четвертый трехсотбалльник по результатам ЕГЭ

Заместитель губернатора Андрей Фатеев обратил внимание на растущий интерес выпускников к технологичным направлениям — профильной математике, физике, химии и информатике. По его данным, в Ростовской области около 40% выпускников набрали свыше 80 баллов по предметам, а всего ЕГЭ сдали 16,5 тысячи человек. При этом физику выбрали более 3 тысяч школьников, обществознание — свыше 6 тысяч.