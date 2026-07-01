В Нижегородском селе мужчина превратил свой дом в музей кино

Путь к этой коллекции начался еще в детстве Константина. Он родом из села Ягодное Перевозского района. Семья жила скромно: отец трудился на лошади, мама была телятницей. А рядом с домом работал клуб, где показывали кино, и это стало для маленького Кости дверью в другой мир. Кино манило его яркими приключениями и невероятными историями. Билет стоил всего пять копеек, но даже такой суммы у родителей не было. Тогда мальчик нашел свой способ попасть на сеанс: он помогал киномеханикам — расклеивал афиши, выполнял разные поручения — и за это его пускали в зал.