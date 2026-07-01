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Оперативно получать сообщение об угрозах с воздуха волгоградцы могут в MAX

Сообщения обо всех видах опасности приходят без задержки и в мобильном приложении МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы массово сообщают о задержке СМС-оповещений о ракетной и беспилотной опасности в регионе. Вне зависимости от мобильного оператора, сообщения от РСЧС приходят с опозданием. Как сообщили в главке МЧС по Волгоградской области, получить оперативную информацию минута в минуту можно в МАХ, где создан официальный канал «РСЧС Волгоградская область» с оповещениями, а также в мобильном приложении МЧС России.

В канале РСЧС в МАХ и мобильном приложении МЧС оперативно приходят оповещения обо всех угрозах с воздуха, в том числе беспилотной, ракетной и авиационной опасности. Там же размещают штормовые предупреждения, сообщения о ЧС и все рекомендации, как вести себя при любой угрозе.

Вместе с оповещением приходят рекомендации. Также в приложении есть памятки на все случаи Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

Если сообщения в МАХ приходят вам без звука, установите мобильное приложение МЧС. Сигнал оповещения там весьма громкий.

Напомним, 27 июня ВСУ ударили крылатыми ракетами по Волгограду. Атаковали завод в Краснооктябрьском районе. Сейчас известно о двух жертвах налета и 11 пострадавших.

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