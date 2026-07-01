Оперативно получать сообщение об угрозах с воздуха волгоградцы могут в MAX

Волгоградцы массово сообщают о задержке СМС-оповещений о ракетной и беспилотной опасности в регионе. Вне зависимости от мобильного оператора, сообщения от РСЧС приходят с опозданием. Как сообщили в главке МЧС по Волгоградской области, получить оперативную информацию минута в минуту можно в МАХ, где создан официальный канал «РСЧС Волгоградская область» с оповещениями, а также в мобильном приложении МЧС России.