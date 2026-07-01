Юрист пояснила, как можно купить свое жилье и остаться жить в арендном

По ее словам, согласно статьи 86 Жилищного кодекса Беларуси в случае получения в пользование либо покупки жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека (для города Минска — 10 квадратных метров и более), человек, которому предоставили по работе арендную квартиру, лишается ее. Здесь главный посыл — новое жилье и арендное находятся в одном населенном пункте.