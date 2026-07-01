Юрист пояснила, как можно купить свое жилье и остаться жить в арендном

О законных основаниях, когда можно купить собственное жилье, но остаться жить в арендной квартире, которую предоставили от работы, в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома» рассказала адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова.
По ее словам, согласно статьи 86 Жилищного кодекса Беларуси в случае получения в пользование либо покупки жилья общей площадью 15 квадратных метров и более на одного человека (для города Минска — 10 квадратных метров и более), человек, которому предоставили по работе арендную квартиру, лишается ее. Здесь главный посыл — новое жилье и арендное находятся в одном населенном пункте.
С арендной квартиры не выселят, если приобретенное жилье меньше норматива (10−15 квадратов на человека) либо оно куплено в другом населенном пункте.
Кстати, Совмин значительно сократил сроки заселения в арендное жилье в Беларуси.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки.
Мы писали, что адвокат сказал, может ли бывший муж прописать свою новую супругу в общую с бывшей женой квартиру.