Бильярдистка из Красноярска взяла Кубок мира

Красноярские бильярдисты взяли золото и бронзу Кубка мира. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта. В соревнованиях, которые прошли в Калуге, приняли участие 58 спортсменов из России, Беларуси и Литвы. Спортсмены выступали в дисциплине «комбинированная пирамида».
Представители сборной нашего края — Дарья Михайлова и Виктор Иванов — стали обладателями двух медалей. Дарья победила в женской части соревнований.
Стартовав с поражения и упав в нижнюю сетку, она сумела реабилитироваться и прошла четвертьфинал и полуфинал. В финале красноярке противостояла действующая чемпионка мира Элина Нагула. Со счетом 6:4 Михайлова одержала победу. Бронза досталась Светлане Максимовой из Московской области и Кристине Салтовской из Ханты-Мансийского АО.
У мужчин бронзовым призером стал красноярец Виктор Иванов. В полуфинале он уступил главному фавориту соревнований — трехкратному чемпиону мира Никите Ливаде из Ростовской области, однако в матче за третье место сумел одержать победу и взять третье место.