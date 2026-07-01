Бильярдистка из Красноярска взяла Кубок мира

Стартовав с поражения и упав в нижнюю сетку, она сумела реабилитироваться и прошла четвертьфинал и полуфинал. В финале красноярке противостояла действующая чемпионка мира Элина Нагула. Со счетом 6:4 Михайлова одержала победу. Бронза досталась Светлане Максимовой из Московской области и Кристине Салтовской из Ханты-Мансийского АО.