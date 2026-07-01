Выпускники с 200 баллами ЕГЭ смогут получить особый подарок

Выпускники российских школ, которые набрали 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Акция пройдет по инициативе министерства и будет действовать в течение 2026 года. По предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника. Еще 76 человек получили 300 баллов, 8 участников набрали 400 баллов, а один выпускник получил максимальные 500 баллов.
«Отличные результаты на ЕГЭ, это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Уточняется, что специальный номер с тремя пятерками смогут получить абоненты младше 20 лет.