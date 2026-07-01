МЧС: в местах фейерверков 3 июля будут дежурить спасатели

В соответствии с распоряжением министра по чрезвычайным ситуациям в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, органы и подразделения МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления аварийно-спасательных служб МЧС Игорь Гулякевич.
«На дежурстве в подразделениях будет находиться порядка 3,5 тысячи спасателей и 1300 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники», — сказал Гулякевич, передает корреспондент Sputnik.
На территориях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий будут выставлены наряды из числа работников МЧС, передислоцирована аварийно-спасательная техника с боевыми расчетами.
«Всего по республике планируется задействовать 142 единицы пожарной техники и 753 работника МЧС», — сказал он.
В каждой точке проведения фейерверков будут дежурить спасатели, сообщил он.