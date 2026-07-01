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МЧС: в местах фейерверков 3 июля будут дежурить спасатели

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС во время проведения праздничных массовых мероприятий на День Независимости перейдут на усиленный вариант несения службы.

Источник: Sputnik.by

В соответствии с распоряжением министра по чрезвычайным ситуациям в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, органы и подразделения МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления аварийно-спасательных служб МЧС Игорь Гулякевич.

«На дежурстве в подразделениях будет находиться порядка 3,5 тысячи спасателей и 1300 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники», — сказал Гулякевич, передает корреспондент Sputnik.

На территориях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий будут выставлены наряды из числа работников МЧС, передислоцирована аварийно-спасательная техника с боевыми расчетами.

«Всего по республике планируется задействовать 142 единицы пожарной техники и 753 работника МЧС», — сказал он.

В каждой точке проведения фейерверков будут дежурить спасатели, сообщил он.

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