Сразу трое школьников из Красноярского края стали двухсотбалльниками по итогам ЕГЭ

В Красноярском крае подведены итоги единых государственных экзаменов по биологии и географии, которые выявили первых двухсотбалльников. Максимальный результат — 100 баллов сразу по двум предметам (химии и биологии) — показали три талантливых выпускника. О планах двухсотбальников рассказали в пресс-службе министерства образования Красноярского края: • Анастасия Сучкова, ученица школы № 144 Красноярска, планирует связать свою жизнь с медициной. Она будет поступать в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, чтобы стать врачом-эндокринологом. Свою будущую карьеру намерена строить в Красноярском крае, работая в краевой детской больнице. • Евгений Филиппов, выпускник красноярской школы № 91. Выбирает для получения высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет или Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Планирует развиваться в научной деятельности или в медицине. • Федор Пигалев из Ачинского лицея № 1 — неоднократный призёр региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. В Красноярском крае уже известны результаты ЕГЭ по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, физике и обществознанию, географии и биологии. Эти предметы на 100 баллов написали 94 выпускника, отмечают в министерстве образования региона.