В Городище под Волгоградом украли кусок пляжа у Мокрой Мечетки

Поводом лоя проверки стала коллективная жалоба местных жителей. Городищенцы обратили внимание, что у участка местного водоема, который называют Дамбой, появился металлический забор, преграждающий подход к берегу, где люди устраивали импровизированный пляж. Жалобу направили в надзорные ведомства.