В Городище под Волгоградом украли кусок пляжа у Мокрой Мечетки

В Волгоградской области природоохранная прокуратура выявила незаконный захват береговой полосы реки Мокрая Мечетка в райцентре Городище. Местный житель включил берег в состав своего участка и установил забор.
Поводом лоя проверки стала коллективная жалоба местных жителей. Городищенцы обратили внимание, что у участка местного водоема, который называют Дамбой, появился металлический забор, преграждающий подход к берегу, где люди устраивали импровизированный пляж. Жалобу направили в надзорные ведомства.
Проверку провела Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура по вопросу соблюдения водного законодательства. Установлено, что на земельном участке городищенца незаконно оказалась береговая полоса реки Мокрая Мечетка.
Забор ограничил свободный доступ граждан к водному объекту и береговой полосе. Для устранения нарушений прокурор обратился в суд, исковое заявление сейчас рассматривается.
«Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры», — сообщили в ведомстве.
По итогам рассмотрения иска суд должен дать оценку законности использования участка и требованиям прокуратуры.
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