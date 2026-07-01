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Хабаровские школьники посетили техникум техносферной безопасности

Они познакомились с технологиями сборки и пилотирования беспилотников.

Ученики школы № 30 в Хабаровске побывали в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Там они в том числе увидели сборку дронов в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

Ребятам рассказали об истории техникума и провели экскурсию по современным лабораториям. Они познакомились с технологиями сборки и пилотирования беспилотников, заглянули в мастерские 3D-печати и узнали, как обучают будущих ИТ-специалистов.

Кроме того, школьники посетили пожарно-спасательную тренировочную башню и полосу препятствий, где отрабатывают навыки будущие спасатели. Завершилась встреча полезным мастер-классом по оказанию первой помощи — дети узнали, как действовать в экстренной ситуации.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.