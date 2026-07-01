В Печорском районе Коми состоялся гастрофестиваль «Черинянь гаж»

Гости смогли не только узнать больше о богатом фольклоре и языковом наследии народа коми, но и стать участниками старинных обрядов и интерактивных забав. На мероприятии были организованы колоритные фотозоны, где каждый мог сделать атмосферные снимки на память. Также любители активного отдыха проверили свою удачу в рыбной ловле и прошли увлекательную игру-путешествие «В поисках секретных ингредиентов» по территории праздника.