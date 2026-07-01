В Печорском районе Коми состоялся гастрофестиваль «Черинянь гаж»

Гастрономический фестиваль «Черинянь гаж» прошел 28 июня в деревне Бызовая Республики Коми в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Печорского района.
Гости смогли не только узнать больше о богатом фольклоре и языковом наследии народа коми, но и стать участниками старинных обрядов и интерактивных забав. На мероприятии были организованы колоритные фотозоны, где каждый мог сделать атмосферные снимки на память. Также любители активного отдыха проверили свою удачу в рыбной ловле и прошли увлекательную игру-путешествие «В поисках секретных ингредиентов» по территории праздника.
На фестиваль шеф-повар кулинарной школы «БобöНянь» Даниил Литвин из Сыктывкара провел для гостей серию зрелищных мастер-классов, раскрывая тонкости приготовления аутентичных блюд. На ярмарке можно было продегустировать и приобрести продукцию местных производителей. Также посетители смогли увезти с собой авторские сувениры и изделия декоративно-прикладного искусства от народных мастеров. Кроме того, там выступали местные творческие коллективы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.