Россельхознадзор вскрыл особый учёт продуктов в кафе «ЕвроАзия»

После публикаций в СМИ об инциденте проверяющие в период с 17 по 19 июня нагрянули в точку общепита, однако на тот момент объект уже был закрыт Роспотребнадзором. Тогда специалисты инициировали проверку выгружаемых в федеральные информационные системы данных об используемой для приготовления продукции.