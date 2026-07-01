60-летней нижегородке грозит уголовный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

60-летняя жительница Канавинского района Нижнего Новгорода стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет. По версии следствия, женщина за деньги регистрировала мигрантов в своей квартире на улице Лазо, хотя знала, что жить по этому адресу они не будут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.