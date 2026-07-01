Участники федеральной кадровой программы для ветеранов СВО стажируются в Красноярском крае

Красноярский край вошел в число семи регионов, где проходят стажировку участники федеральной программы «Время героев». В рамках выездной практики, организованной совместно с Президентской академией, они знакомятся с системой управления регионом и лучшими отраслевыми практиками, сообщил губернатор Михаил Котюков.
Участникам программы предложили поработать над повышением оперативности и качества мер поддержки ветеранов СВО. Сейчас в регионе объединяют в единый цифровой контур 126 услуг, сервисов и мер в рамках жизненной ситуации «Поддержка участников СВО и членов их семей». Это позволит сделать присвоение статуса ветерана и получение льгот быстрым и простым, без длительного хождения по ведомствам.
Губернатор отметил, что участники программы на личном опыте знают, с какими вопросами сталкиваются военнослужащие после возвращения с передовой, поэтому рассчитывает на их объективный взгляд и предложения, которые учтут при доработке системы поддержки ветеранов в крае.
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