Участники федеральной кадровой программы для ветеранов СВО стажируются в Красноярском крае

Участникам программы предложили поработать над повышением оперативности и качества мер поддержки ветеранов СВО. Сейчас в регионе объединяют в единый цифровой контур 126 услуг, сервисов и мер в рамках жизненной ситуации «Поддержка участников СВО и членов их семей». Это позволит сделать присвоение статуса ветерана и получение льгот быстрым и простым, без длительного хождения по ведомствам.