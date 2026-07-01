В Оймяконском районе Якутии протестируют раннее оповещение о наводнениях

Систему раннего оповещения о наводнениях испытывают в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщил специалист группы по разработке системы раннего предупреждения о вероятном наводнении «Гидропульс» Ян Кардашевский.
Точка мониторинга будет включать три датчика уровня воды и систему приемо-передатчиков. Датчики, установленные выше по течению, передают данные об уровне воды по локальной беспроводной сети, а базовая станция на их основе рассчитывает прогнозный уровень. После полевых испытаний планируется масштабировать систему в другие районы и арктические регионы России.
«Недавно испытания системы успешно состоялись на реке Кэнкэмэ. В ходе испытаний проверили все ключевые элементы системы: датчики уровня воды, приемопередатчики и базовую станцию — как по отдельности, так и в связке. В конце июня мы отправимся на реку Индигирку в Оймяконском районе, где наиболее остро стоит проблема дождевых паводков», — отметил Ян Кардашевский.
По словам директора Арктического научно-исследовательского центра Надежды Красильниковой, недостаточная плотность наблюдательных сетей Росгидромета в верховьях горных рек не позволяет своевременно прогнозировать дождевые паводки. Небольшие поселения в верховьях особенно уязвимы — в горных районах паводки развиваются стремительно.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.