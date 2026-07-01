В Оймяконском районе Якутии протестируют раннее оповещение о наводнениях

«Недавно испытания системы успешно состоялись на реке Кэнкэмэ. В ходе испытаний проверили все ключевые элементы системы: датчики уровня воды, приемопередатчики и базовую станцию — как по отдельности, так и в связке. В конце июня мы отправимся на реку Индигирку в Оймяконском районе, где наиболее остро стоит проблема дождевых паводков», — отметил Ян Кардашевский.