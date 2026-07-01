Создана система ИИ, ускоряющая аннотацию геномов животных, микробов и растений

Система состоит из нескольких моделей, каждая из которых отвечает за реализацию одной из стадий аннотации. К примеру, сначала нейросети находят возможное начало и конец гена на обеих цепях ДНК, а затем другая модель проверяет, действительно ли участок между этими точками похож на генную область. После этого классификатор определяет тип найденного гена, а на следующем этапе сегментационная модель уточняет внутреннюю структуру гена.