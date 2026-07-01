Волгоградец сбил пешехода на «зебре» и сбежал с места ДТП

Около трех часов дня на улице Казахской напротив дома № 3А неизвестный автомобилист наехал на мужчину. Пешеход в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу — то есть делал все по правилам. Но водитель его не заметил или не захотел пропускать. После удара шофер не остановился, чтобы оказать помощь, а предпочел скрыться с места происшествия. Пострадавшего мужчину увезли в больницу. Насколько серьезные травмы он получил, пока не уточняется.