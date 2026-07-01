Воронежский госуниверситет вошел в топ-15 вузов России по зарплатам выпускников-экономистов

Средний доход специалистов, окончивших вуз в период с 2020 по 2025 год, за последний год вырос на 10 тысяч рублей и сегодня составляет 115 тысяч рублей в месяц. При этом данные исследования показывают высокую востребованность молодых кадров в родном регионе: 69% выпускников остаются работать в Воронеже.