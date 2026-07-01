Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже ищут подрядчика для ремонта поликлиники на Левом берегу за 227 млн

Медучреждение расположено на улице Арзамасская.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже стартовал поиск подрядчика для проведения капитального ремонта поликлиники № 16, которая располагается на улице Арзамасской в Левобережном районе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Масштабный контракт оценивается в 226,98 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает региональное министерство строительства. Согласно техническому заданию, победителю аукциона предстоит выполнить полный цикл обновления здания: от демонтажа старых конструкций и возведения новых перегородок до финишной отделки помещений.

Особое внимание уделят инженерным системам. Подрядчику необходимо будет заменить или модернизировать коммуникации — от отопления, водоснабжения и канализации до вентиляции, кондиционирования и систем медицинского газоснабжения. Весь комплекс работ должен быть сдан не позднее 30 июня 2028 года.

Время для подачи заявок ограничено: аукцион принимает предложения от строительных компаний до 16 июля. Имя подрядчика, который возьмется за обновление важного социального объекта, станет известно 21 июля.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше