В Воронеже ищут подрядчика для ремонта поликлиники на Левом берегу за 227 млн

Особое внимание уделят инженерным системам. Подрядчику необходимо будет заменить или модернизировать коммуникации — от отопления, водоснабжения и канализации до вентиляции, кондиционирования и систем медицинского газоснабжения. Весь комплекс работ должен быть сдан не позднее 30 июня 2028 года.