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В Ростовской области восстановили водоснабжение хутора Красный Крым

Донской губернатор сообщил о решении проблемы с водой в хуторе Красный Крым.

Источник: Комсомольская правда

Водоснабжение хутора Красный Крым в Ростовской области восстановлено. Об этом 1 июля в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Накануне туда по моему поручению выезжала министр ЖКХ. Проблему решили, о чем сразу же написали жители Красного Крыма, — рассказал Юрий Слюсарь.

Глава региона призвал глав муниципалитетов и руководителей коммунальных организаций ответственно относиться к выполнению своих обязанностей и быть в контакте с людьми.

Ранее министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила, что жители хутора несколько дней оставались без воды, при этом о сроках восстановления водоснабжения их не уведомляли.

Специалисты МУП «Мясниковское ВКХ» обследовали водопроводные сети и провели регулировку запорной арматуры. Вчера, 30 июня, начали наполнение и опрессовку системы.

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