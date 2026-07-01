Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.
Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) — даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года, а его положения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных до этой даты.