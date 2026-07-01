Трасса между Екатеринбургом и Курганом встанет в пробки на год

Обновление трассы проводится на фоне высокой аварийности этого направления. Ранее заместитель начальника управления Госавтоинспекции Свердловской области Дмитрий Кузнецов называл дорогу Екатеринбург — Шадринск — Курган одной из самых опасных в регионе. По данным ГИБДД, повышенное внимание инспекторы уделяют участкам на 40-м, 70-м и 80-м километрах, где фиксируется рост числа ДТП. Для снижения аварийности на этих отрезках уже введены дополнительные ограничения скорости, усилено патрулирование и контроль за наиболее опасными нарушениями — прежде всего выездом на встречную полосу и превышением скорости.