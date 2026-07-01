Трасса между Екатеринбургом и Курганом встанет в пробки на год

На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган в Свердловской области начинается масштабный ремонт. Для обновления более 40 км покрытия ФКУ «Уралуправтодор» объявило поиск подрядчика.
Работы пройдут на двух участках дороги — с 87-го по 109-й и со 109-го по 131-й километр, в районе Каменска-Уральского. Подрядчику предстоит заменить верхний защитный слой дорожного покрытия. Начальная стоимость контракта составляет почти 209 млн рублей. Завершить ремонт необходимо до 15 августа 2027 года.
На время работ автомобилистам придется учитывать ограничения движения. Наиболее загруженным считается первый участок — с 87-го по 109-й километр, где среднесуточная интенсивность движения достигает около 18,7 тыс. автомобилей. Из-за ремонта здесь возможны затруднения и образование пробок, особенно в периоды повышенного трафика.
Обновление трассы проводится на фоне высокой аварийности этого направления. Ранее заместитель начальника управления Госавтоинспекции Свердловской области Дмитрий Кузнецов называл дорогу Екатеринбург — Шадринск — Курган одной из самых опасных в регионе. По данным ГИБДД, повышенное внимание инспекторы уделяют участкам на 40-м, 70-м и 80-м километрах, где фиксируется рост числа ДТП. Для снижения аварийности на этих отрезках уже введены дополнительные ограничения скорости, усилено патрулирование и контроль за наиболее опасными нарушениями — прежде всего выездом на встречную полосу и превышением скорости.