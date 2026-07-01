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В Красноярском крае завели уголовных дела о контрабанде леса на 18,7 млн

Общий объём нелегально перемещённых лесоматериалов превысил 1,5 тысячи кубометров.

Транспортная прокуратура Красноярского края выявила факты незаконного вывоза за рубеж крупной партии хвойной древесины. Общий объём нелегально перемещённых лесоматериалов превысил 1,5 тысячи кубометров, стоимость — более 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Во время проверки выяяснилось, что происхождение древесины документально не подтверждено, а в таможенных декларациях экспортёр указал недостоверные сведения об источниках лесоматериалов. Материалы направлены в следственные органы.

Возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере. Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что сосновоборский предприниматель сел за вырубку леса на 12,8 млн рублей.