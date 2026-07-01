В Красноярском крае завели уголовных дела о контрабанде леса на 18,7 млн

Транспортная прокуратура Красноярского края выявила факты незаконного вывоза за рубеж крупной партии хвойной древесины. Общий объём нелегально перемещённых лесоматериалов превысил 1,5 тысячи кубометров, стоимость — более 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Во время проверки выяяснилось, что происхождение древесины документально не подтверждено, а в таможенных декларациях экспортёр указал недостоверные сведения об источниках лесоматериалов. Материалы направлены в следственные органы.
Возбуждено два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере. Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.
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