В России начали маркировать шоколад, карамель и жвачку

Кроме того, вступил в силу новый этап контроля для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты. В перечень входят профессиональная, производственная и огнестойкая одежда, защитные перчатки, каски, шлемы, спасательные жилеты, пояса и ремни. В ЦРПТ пояснили, что с 1 июля таможенные органы не будут выпускать в оборот товары из четвертой волны расширения маркировки, купленные до 1 марта 2026 года, если на них нет кодов маркировки.