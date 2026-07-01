В России начали маркировать шоколад, карамель и жвачку

В России с 1 июля расширили обязательную маркировку товаров в системе «Честный знак». Изменения затронули сладости, косметику, бытовую химию и отдельные товары легкой промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.
Главное нововведение касается кондитерской отрасли. Теперь обязательная маркировка распространяется на шоколадные изделия, в том числе плитки, драже, карамель и жевательную резинку. Также с 1 июля начинается передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии. Это касается мыла, моющих средств, товаров для ухода за волосами, средств для бритья и другой косметической продукции.
Кроме того, вступил в силу новый этап контроля для отдельных категорий спецодежды и средств индивидуальной защиты. В перечень входят профессиональная, производственная и огнестойкая одежда, защитные перчатки, каски, шлемы, спасательные жилеты, пояса и ремни. В ЦРПТ пояснили, что с 1 июля таможенные органы не будут выпускать в оборот товары из четвертой волны расширения маркировки, купленные до 1 марта 2026 года, если на них нет кодов маркировки.
В центре отметили, что это должно повысить прослеживаемость ввозимых товаров и стать дополнительным барьером для нелегальной продукции.