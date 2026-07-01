МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Так, в Беларуси по закону о защите прав потребителей (ст.28) покупатель может вернуть или обменять непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней.
— Отсчет начинается на следующий день после передачи товара. Продавец не может установить срок меньше 14 дней, но может его продлить, — прокомментировала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.
Покупка может быть обменена на аналогичную либо других размеров, форм, габаритов, фасона, расцветки или комплектации. При разнице в цене производится перерасчет.
Товар обменивается или возвращается, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и есть доказательства покупки. Но, например, неношенную одежду вернуть можно не всегда. Если срезаны вшивные бирки, то потребительские свойства новой одежды не сохранены, и ее вернуть, как товар надлежащего качества уже нельзя.
И даже если одежда (товары) надлежащего качества иногда нельзя ее сдать, если она включена в перечень товаров, которые не подлежат обмену и возврату. Например, это нательное белье, белье для новорожденных и детей ясельного возраста из всех видов тканей, чулочные изделия, корсетные изделия и бельевой трикотаж, кроме спортивных изделий.
Не возвращаются пижамы и пижамные изделия, так как они отнесены к такому виду товара как бельевой трикотаж. А вот купальники, например, подлежат обмену и возврату, потому что они уже относятся к категории спортивный костюмов.
— Только недобросовестные продавцы отказывают в возврате купальников, — заметили в МАРТ.
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