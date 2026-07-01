МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин

Товар обменивается или возвращается, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и есть доказательства покупки. Но, например, неношенную одежду вернуть можно не всегда. Если срезаны вшивные бирки, то потребительские свойства новой одежды не сохранены, и ее вернуть, как товар надлежащего качества уже нельзя.