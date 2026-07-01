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Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Уфы

На первом месте по числу комментариев — тема благоустройства.

Источник: Башинформ

С 23 по 29 июня от жителей Уфы поступило 1088 жалоб на цифровых площадках. Такую статистику озвучил на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города заместитель мэра Дмитрий Черенков.

Он отметил, что количество жалоб снизилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей. На этот раз на первом месте по числу комментариев — тема благоустройства (423 сообщения), на втором месте — строительство и ремонт дорог (229 сообщений), на третьем месте — ЖКХ (155 сообщений).

Больше всего обращений отработали в Кировском районе Уфы — жители отмечали некачественное восстановление асфальта после работы ресурсоснабжающих организаций.