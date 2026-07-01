Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Уфы

С 23 по 29 июня от жителей Уфы поступило 1088 жалоб на цифровых площадках. Такую статистику озвучил на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города заместитель мэра Дмитрий Черенков.
Он отметил, что количество жалоб снизилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей. На этот раз на первом месте по числу комментариев — тема благоустройства (423 сообщения), на втором месте — строительство и ремонт дорог (229 сообщений), на третьем месте — ЖКХ (155 сообщений).
Больше всего обращений отработали в Кировском районе Уфы — жители отмечали некачественное восстановление асфальта после работы ресурсоснабжающих организаций.