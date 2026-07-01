Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Уфы

Он отметил, что количество жалоб снизилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей. На этот раз на первом месте по числу комментариев — тема благоустройства (423 сообщения), на втором месте — строительство и ремонт дорог (229 сообщений), на третьем месте — ЖКХ (155 сообщений).