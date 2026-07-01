«Аппетита по-прежнему нет»: в Калининградском зоопарке рассказали о состоянии заболевшего бегемота Мили

В Калининградском зоопарке рассказали о состоянии заболевшей самки бегемота Мили. Аппетита у животного по-прежнему нет. Информацию опубликовали в телеграм-канале учреждения.
«Миля находится в стабильно тяжёлом состоянии, аппетита по-прежнему нет. Она получает объёмное лечение из антибиотиков, стимуляторов аппетита и поддерживающих препаратов. И как истинный бегемот — вредничает и категорически не желает принимать лекарства», — рассказала ветеринарный врач Наталья Дмитриева.
Специалисты посвящают бегемоту около трёх-четырёх часов, чтобы дать ей необходимые препараты. Сегодня Миля впервые согласилась съесть 2,5 литра кабачкового пюре и морковку.
О плохом самочувствии 25-летнего бегемота стало известно 19 июня. У животного пропал аппетит и появились боли в животе. Миле кололи обезболивающие и пытались давать лекарства «через особые вкусняшки». Сотрудники учреждения находятся на связи со специалистами по крупным тропическим животным.
Ветврачи отмечали, что особого прогресса в лечении нет, но и значительных ухудшений не наблюдают. Основное предположение — попадание в организм инородного тела. Специалисты пытаются ей помочь его продвинуть на выход. Операция и обследование невозможны из-за специфики животного.
Бегемот является символом и логотипом калининградского зоопарка. В учреждении содержатся 25-летняя самка Миля и 35-летний самец Глясик. Зимой они живут в зимнем павильоне, а в тёплое время года находятся в уличном вольере.