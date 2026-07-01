«Аппетита по-прежнему нет»: в Калининградском зоопарке рассказали о состоянии заболевшего бегемота Мили

Ветврачи отмечали, что особого прогресса в лечении нет, но и значительных ухудшений не наблюдают. Основное предположение — попадание в организм инородного тела. Специалисты пытаются ей помочь его продвинуть на выход. Операция и обследование невозможны из-за специфики животного.