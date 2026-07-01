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Более 11 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за оползня

В Дагестане из-за оползня произошла авария на газопроводе высокого давления, оставившая без газа пять сел Буйнакского района. Утечку оперативно локализовали, подача газа приостановлена для 2 593 абонентов. По данным МЧС, восстановить газоснабжение планируется к вечеру 1 июля.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Буйнакском районе Дагестана пять населенных пунктов остались без газоснабжения из-за повреждения трубопровода, вызванного оползнем. Авария затронула более 2,5 тысяч абонентов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Инцидент произошел на окраине населенного пункта Чанкурбе, где оползень привел к разрыву сварочного шва на газопроводе высокого давления. Специалисты экстренных служб оперативно локализовали утечку, перекрыв задвижку.

В зону отключения попали пять сел: Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи. Всего без газа остались 2 593 абонента, что составляет 11 171 человек, включая 2 389 детей.

На месте работают аварийные бригады. По предварительным данным МЧС, завершить восстановительные работы и возобновить подачу газа планируется к 17:00 1 июля.

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