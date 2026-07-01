Более 11 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за оползня

Инцидент произошел на окраине населенного пункта Чанкурбе, где оползень привел к разрыву сварочного шва на газопроводе высокого давления. Специалисты экстренных служб оперативно локализовали утечку, перекрыв задвижку.
В зону отключения попали пять сел: Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи. Всего без газа остались 2 593 абонента, что составляет 11 171 человек, включая 2 389 детей.
На месте работают аварийные бригады. По предварительным данным МЧС, завершить восстановительные работы и возобновить подачу газа планируется к 17:00 1 июля.