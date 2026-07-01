В Красноярском крае отца наказали за опасную перевозку дочери на мотоцикле (видео)

В Красноярском крае сотрудники ДПС привлекли к ответственности 38-летнего мужчину, который перевозил маленькую дочь на мотоцикле с нарушением правил. Об этом сообщили в полку ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».
Нарушение выявили после мониторинга социальных сетей. В интернете появилось видео, на котором мужчина едет на мотоцикле по Емельяновскому району. Перед ним на транспортном средстве сидит его дочь. По данным полиции, ребенок еще не достиг возраста, с которого разрешена перевозка пассажиров на мотоцикле. Кроме того, ни у водителя, ни у девочки не было мотошлемов. Сотрудники ДПС установили личность нарушителя. Им оказался 38-летний отец ребенка.
Во время беседы с полицейскими мужчина признал ошибку и пояснил, что совершил необдуманный поступок, не осознавая возможных последствий. В отношении водителя составили административные материалы за нарушение правил перевозки детей, езду без мотошлема и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей требует строгого соблюдения правил безопасности.