В Красноярском крае отца наказали за опасную перевозку дочери на мотоцикле (видео)

Нарушение выявили после мониторинга социальных сетей. В интернете появилось видео, на котором мужчина едет на мотоцикле по Емельяновскому району. Перед ним на транспортном средстве сидит его дочь. По данным полиции, ребенок еще не достиг возраста, с которого разрешена перевозка пассажиров на мотоцикле. Кроме того, ни у водителя, ни у девочки не было мотошлемов. Сотрудники ДПС установили личность нарушителя. Им оказался 38-летний отец ребенка.