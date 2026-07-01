В Красноярском крае целое село живет без чистой питьевой воды

Жители села Большая Косуль в Красноярском крае жалуются, что больше двух лет у них нет чистой питьевой воды — из кранов течет мутная жидкость с резким запахом и маслянистыми разводами. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на региональный «Народный фронт», что ситуацию не исправил и ввод новой водонапорной башни.