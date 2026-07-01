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В Красноярском крае целое село живет без чистой питьевой воды

В селе Большая Косуль больше двух лет нет чистой питьевой воды.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Большая Косуль в Красноярском крае жалуются, что больше двух лет у них нет чистой питьевой воды — из кранов течет мутная жидкость с резким запахом и маслянистыми разводами. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на региональный «Народный фронт», что ситуацию не исправил и ввод новой водонапорной башни.

Сельчане ездят за чистой водой к роднику (он расположен в нескольких километрах от населенного пункта) или массово закупают бутилированную воду.

При этом, как утверждают общественники, многократные обращения в администрацию Боготольского округа и ресурсоснабжающую не помогают — проблема остается. «Народный фронт» направил запрос местным властям.

Еще в 2022 году специалисты Роспотребнадзора зафиксировали массовые факты подачи в районе некачественной водопроводной воды. Подозрительными пробы оказались и в Большой Косули.

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