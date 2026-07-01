У жителя Сосновоборска могут конфисковать машину за поездку за закладкой

В Красноярске перед судом предстанет 26-летний житель Сосновоборска, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в мае 2026 года мужчина возвращался на своем автомобиле из Енисейска домой. По дороге он через интернет-магазин в мессенджере заказал наркотическое средство за 5 тыс. рублей и получил координаты тайника. После этого водитель свернул в Красноярск. На пустыре в Октябрьском районе он забрал сверток, спрятал его под чехол пассажирского сиденья и продолжил движение.
Через несколько минут автомобиль остановили сотрудники ДПС на улице Дубровинского. На вопрос о наличии запрещенных веществ водитель признался, что под сиденьем находится наркотик, который он приобрел для личного употребления. При осмотре машины сверток изъяли. Экспертиза показала, что внутри находилось производное N-метилэфедрона массой 0,897 г.
Автомобиль, на котором мужчина приехал за закладкой и перевозил наркотик, арестовали. Вопрос о его конфискации решит суд. Прокуратура утвердила обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.