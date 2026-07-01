У жителя Сосновоборска могут конфисковать машину за поездку за закладкой

По версии следствия, в мае 2026 года мужчина возвращался на своем автомобиле из Енисейска домой. По дороге он через интернет-магазин в мессенджере заказал наркотическое средство за 5 тыс. рублей и получил координаты тайника. После этого водитель свернул в Красноярск. На пустыре в Октябрьском районе он забрал сверток, спрятал его под чехол пассажирского сиденья и продолжил движение.